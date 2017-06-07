Сторонники Навального в Томске сообщают об изъятии листовок с призывами на митинг

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД по Томской области изъяли в одной из типографий областного центра тираж листовок с призывами выйти на митинг 12 июня, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на координатора томского избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального Алену Хлестунову.

«Сегодня в 13:45 из типографии позвонили и сказали, что к ним пришли сотрудники центра „Э“ и изъяли весть тираж листовок с призывами прийти на митинг 12 июня», — сказала Алена Хлестунова.

По ее данным, силовики изъяли тираж в 10 тыс. экземпляров «для проведения экспертизы по заявлению гражданина».

«Антикоррупционный митинг, который пройдет в Томске 12 июня, согласован с властями города, поэтому непонятно, какие тут нарушения могут быть. В связи с этим мы написали заявления в СКР и прокуратуру, будем добиваться возврата листовок», — добавила Алена Хлестунова.

Агентство «Интерфакс-Сибирь» пока не располагает комментариями правоохранительных органов по данному факту.

Напомним, митинг запланированный на 12 июня пройдет в Томске по адресу ул.Елизаровых, 2, у самолета.

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