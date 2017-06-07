В Томске девушка погибла при падении с 8 этажа

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Сегодня, 7 июня, в Томске при падении с балкона 8 этажа погибла 24-летняя девушка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел днем у дома по ул.Учебной, 40. По данному факту проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«При осмотре у погибшей были обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и опрашиваются очевидцы», — сообщили в пресс-службе.

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