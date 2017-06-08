Горячая вода вернулась в 215 домов Томска

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

После ремонта на теплосетях подача горячей воды возобновлена в 215 многоквартирниках Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в плановом ремонте сегодня находятся 647 многоквартирных домов. С нарушением сроков по вине ТСЖ сегодня планируется подача горячей воды по ул.Партизанская, 25.

Также со ссылкой на специалистов АО «Томск РТС» сообщает, что сегодня после окончания ремонта в работу будет включен участок магистрали № 8. Таким образом горячая вода будет подана в дома по ул.Транспортная, Железнодорожная и Рабочая.

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