Сегодня в Томске на Новособорной начнут сносить аварийные деревья

8 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Сегодня, 8 июня, подрядчик приступит к сносу аварийных деревьев на пл.Новособорной в Томске. Деревья будут вырубать на участке между фонтаном и памятником Солдату-победителю, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты снесут вяз и порядка 15 аварийно опасных кленов. Проведение работ согласовано городской ландшафтной комиссией в рамках реконструкции площади Новособорной. Предполагается, что осенью подрядчик высадит здесь более 60 кедров, лиственниц, елей, ясеней и пирамидальных тополей. Кроме вырубки старых и поврежденных деревьев администрация Томска осенью нынешнего года планирует в центральной части сквера заменить старовозрастные клены. Всего в нынешнем году запланирован снос 1200 потенциально опасных деревьев, 7500 насаждений будут подрезаны.

В марте работники ООО «Зеленстрой» снесли 16 старовозрастных и поврежденных деревьев около СФТИ.

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