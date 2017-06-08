Томский госуниверситет и Томский политех улучшили позиции в рейтинге вузов по версии QS

8 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Британская консалтинговая компания QuacquarelliSymonds (QS) опубликовала ежегодный глобальный рейтинг университетов мира World University Rankings, ТГУ и ТПУ значительно улучшили свои позиции в рейтинге, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В рейтинге ТГУ занимает 323 место, а ТПУ — 386, за год вузы поднялись на 54 и 14 позиций. Среди российских вузов ТГУ стал пятым, а ТПУ — десятым. Всего в общем рейтинге представлены 22 университета РФ.

Комментируя результаты очередного рейтинга QS World University Rankings, ректор ТПУ Петр Чубик отметил, что дальнейшее продвижение вверх вузу приходится буквально «выгрызать» в плотной конкурентной борьбе с лучшими университетами мира.

«Конечно, нам бы хотелось двигаться быстрее, и в этом году мы показали хорошую динамику по критерию «Репутация среди работодателей», шагнув сразу на 71 позицию вверх, на 34 позиции мы поднялись по «Академической репутации», на 16 — по иностранным студентам. Это говорит о том, что наша стратегия интернационализации, открытости миру дает результат, вуз становится более известным и узнаваемым за рубежом», — сказал Петр Чубик.

«Осознанная деятельность по формированию репутации, узнаваемости в академическом сообществе и среди работодателей требует совершенно новых подходов. И за три года, что ТГУ входит в эту программу, мы переосмыслили эту новую постановку задач и этот контекст, и наш успех связан с тем, что мы целенаправленно работали над укреплением позиций университета в международном сообществе», — прокомментировал результаты рейтинга ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Томский политехнический и Томский государственный университеты с 2013 года вошли в проект «5-100» и получают дополнительное финансирование на повышение международной конкурентоспособности. К 2020 году в рамках проекта пять вузов РФ должны войти в топ-100 университетов мира.

Рейтинг QS World University Rankings ежегодно составляется компанией QS Quacquarelli Symonds и считается одним из самых престижных. Оценка лучших университетов мира в рейтинге QS производится на основе шести критериев: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости, доля иностранных студентов, а также иностранных преподавателей.

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