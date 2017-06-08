Полицейские пресекли поставку в Томск более 2 кг «синтетики»

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали молодого человека, перевозившего крупную партию синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка получили информацию о поставке крупной партии наркотиков из Кемерово. На 11 километре трассы Томск—Мариинск, около деревни Воронино, полицейские остановили автомобиль подозреваемого. При обыске у 22-летного водителя, ранее имевшего проблемы с законом, обнаружили два пакета с синтетическими наркотическими средствами общей массой более 2 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Теперь молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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