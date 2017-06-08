Томичам предлагают посмотреть на красивые и опасные растения (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2017 // Фото: Tsu.ru

Летом сотрудники Ботанического сада Томского госуниверситета будут проводить экскурсии по Экологической тропе. Масштабная экспозиция «В Заповедном парке», заложенная в 2012 году, включает в себя коллекции различных растений: редких, лекарственных, опасных, сообщает пресс-служба вуза.

«Экологическая тропа была задумана как большой просветительский проект под открытым небом. Здесь наши гости могут познакомиться с редкими растениями, занесенными в Красные книги. Они служат напоминанием о необходимости бережного отношения к природе, ведь человек очень сильно влияет на окружающую среду», – говорит заведующий лабораторией редких растений СибБС ТГУ Алексей Прокопьев.

Другая коллекция посвящена лекарственным травам. Один из наиболее заметных экспонатов альфредия поникшая, или атаман-трава. Это мощное многолетнее травянистое растение достигает высотой 2,5-3 метров. Ареал его обитания охватывает горы Сибири и Средней Азии. В медицине используется как болеутоляющее и тонизирующее средство.

Среди экспонатов Экологической тропы представлены опасные растения, встречающиеся в Томской области: чемерица Лобеля, волчеягодник обыкновенный, крушина ломкая, вороний глаз, борец вьющийся, паслен Китагавы и другие представители сибирской флоры.

«Ядовитых представителей нашей флоры обязательно нужно знать, поскольку некоторые из них можно спутать с безобидными растениями. На Экологической тропе экскурсоводы объяснят, какие растения и почему нельзя трогать. В парке экскурсанты могут встретить и разнообразных представителей грибного царства – особой формы жизни, которой присущи признаки растений и животных», – говорит Алексей Прокопьев.

По словам ученого, в 2017 году Экологическая тропа пополнится новой коллекцией папоротников. Помимо этого совместно с энтомологами будет создана экспозиция насекомых-опылителей. В ходе экскурсии под руководством гидов СибБС гости смогут увидеть и цветочно-декоративные растения. Посетить Ботсад можно в четверг. При большом количестве желающих экскурсии будут проводиться и в субботу.

Записаться на экскурсию можно по телефону 529-816.

Фото: Tsu.ru

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