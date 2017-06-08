Подросток на иномарке сбил пожилую женщину в Томске

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера днем, 7 июня, в Томске под колеса Toyota Corolla попала 66-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 14.15 во дворе дома по ул.Интернационалистов, 19. Здесь 16-летний водитель иномарки сбил женщину.

С травмами пострадавшая госпитализирована. Права управления транспортными средствами молодой человек не имеет.

По факту ДТП проводится проверка.

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