Подросток на иномарке сбил пожилую женщину в Томске
8 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru
Вчера днем, 7 июня, в Томске под колеса Toyota Corolla попала 66-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 14.15 во дворе дома по ул.Интернационалистов, 19. Здесь 16-летний водитель иномарки сбил женщину.
С травмами пострадавшая госпитализирована. Права управления транспортными средствами молодой человек не имеет.
По факту ДТП проводится проверка.
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