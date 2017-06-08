Стрежевчанина осудят за телефонные оскорбления диспетчера МЧС

8 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Прокуратура г.Стрежевой

Прокурор Стрежевого требует привлечь к ответственности местного жителя, который по телефону оскорблял диспетчера пожарно-спасательной службы.

Как сообщают в стрежевской прокуратуре, в ходе проверки выяснилось, что в мае на номер «01» местной пожарно-спасательной части неоднократно звонил неизвестный, который «выражался в адрес диспетчера грубой нецензурной бранью».

«Несмотря на желание мужчины остаться неизвестным, его личность была установлена прокуратурой. Под тяжестью собранных прокуратурой доказательств он признался в совершенном правонарушении», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокурор возбудил дело в отношении звонившего. Он обвиняется в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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