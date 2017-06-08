Томская область - самая «футбольная» в Сибири и на Дальнем Востоке — Яндекс

8 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Исследование поисковых запросов, проведенное Яндексом, показало, что томичи ищут в интернете футбольные матчи чаще, чем жители любого другого региона Сибири и Дальнего Востока.

Как сообщают региональные представители компании, Яндекс измерил интерес пользователей ко всем матчам российского футбольного чемпионата. Поисковый интерес к большинству клубов примерно соответствует итоговому месту в таблице, но есть исключения. За «Арсенал», «Анжи» и «Крылья Советов» болели сильнее, а за «Уфу» и «Терек» — меньше. «Спартак» первый и по количеству запросов про футбольные матчи, и по количеству «болельщиков» — пользователей Яндекса, которые интересовались матчами этой команды больше, чем других.

«Томь» по количеству болельщиков уступает другим клубам. Зато в Томске она, конечно, первая. А вот в Стрежевом уже болеют за «Спартак». Красно-белые лидируют по количеству запросов и в большинстве других регионов России.

Несмотря на лидерство по запросам в Сибири и на Дальнем Востоке, в общероссийском топе Томская область заняла 35-е место. На 1-м месте — Ростовская область, там футбол ищут в четыре раза чаще, чем в Томске.

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