Томичам покажут древнеегипетские страсти

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2017 // Фото: Kinopoisk.ru

В томском кинотеатре «Киномир» стартует блокбастер «Мумия», запускающий новую «монструозную» вселенную студии Universal.

Действие фильма разворачивается в наши дни. Отряд ВМС США обнаруживает в песках Ирана засекреченный бункер. В нем вместо ожидаемой встречи с террористами солдаты сталкиваются с древнейшим злом, которое вырывается на свободу. Отныне миром правят боги и монстры.

Это первый фильм новой киновселенной, которая получила название Dark Universe. Помимо Тома Круза, исполнившего главную роль в «Мумии», ее частью станут Джонни Депп (Человек-невидимка), Хавьер Бардем (монстр Франкенштейна), София Бутелла (Мумия), Рассел Кроу (доктор Джекилл и мистер Хайд).

Посмотреть ленту можно в «Киномире», начиная с сегодняшнего дня и до 21 июня включительно (но могут и продлить). Время сеансов можно посмотреть на сайте кинотеатра.



А еще в «Киномире» можно посмотреть: мультфильмы «Подводная эра», «СПАРК. Герой Вселенной» и «Никита Кожемяка», фантастические боевики «Чудо-женщина» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», драму «Охотник с Уолл-стрит», фильм ужасов «Монстры Юга».

Видео: youtube.com

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