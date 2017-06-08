Депутаты Гордумы поддержали проект реконструкции Ново-Соборной

8 июня 2017 / Партнерский материал

Депутаты Думы города Томска в ходе сегодняшнего заседания комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре поддержали концепцию реконструкции площади Ново-Соборной. Работы начнутся в ближайшее время.

Реконструкция главной городской площади будет осуществляться в пять этапов, это позволит провести все необходимые ремонтные работы, не мешая отдыху томичей и гостей города. По задумке авторов проекта, здесь появятся новые дорожки, которые позволят быстро добраться из одной части площади в другую. Дорожки, которые не используются сегодня, будут ликвидированы, на их месте появится газон.

На Ново-Соборной появятся пандусы и велопарковки, также специально для обновленной площади разработаны оригинальные скамейки и опоры освещения с декоративными коваными элементами. Подиум у фонтана будет демонтирован, на его месте появятся дополнительные цветники — это позволит увеличить территорию для проведения культурно-массовых мероприятий. Сцену планируется устанавливать на время проведения народных гуляний справа от памятника Святой Татьяне. Площадка для концертов будет ликвидирована, пока на ее месте ничего устанавливать не планируется.

«Реконструкция площади пройдет в летний период, но томичи любят отдыхать здесь не только летом, но и зимой. Важно учесть, что на этой территории располагаются ледовые городки, катки, горки и главная городская елка. Если после появления новых дорожек, газонов и цветников в зимнее время мы ничего не сможем построить, томичи этому не обрадуются, — отметил депутат Данил Дорофеев.

По словам главного дизайнера Томска Андрея Алексеева, горожанам не о чем беспокоиться, после реконструкции площадь станет комфортнее, мест для зимнего отдыха томичей станет больше.

В ходе заседания комитета депутаты также обратились с предложением к городскому департаменту архитектуры и градостроительства вернуть на центральную городскую площадь надпись «Я люблю Томск». Подобные объекты становятся центром притяжения горожан и туристов не только в России, но и во всем мире. При этом депутаты отметили, что надпись должна быть исполнена на русском языке.

«Мы все видели массу фотографий в соцсетях, где люди с удовольствием фотографировались напротив букв — не только томичи, но и гости города Томска. Поэтому, к этой идее стоит вернуться, надпись пользовалась поулярностью», — предложил председатель гордумы Сергей Панов.

Все ремонтные работы на Ново-Соборной планируется завершить к концу лета.

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