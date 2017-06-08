«Межениновская птицефабрика» удивила томичей новой линейкой шашлыков

8 июня 2017 / Партнерский материал / Фото: Меженинвская птицефабрика

Шашлыки и колбаски для гриля в новой удобной упаковке дой-пак от Межениновской птицефабрики появились в магазинах Томска.



Линейка из 5 видов шашлыка и 3 видов колбасок в ярких пакетах появилась в магазинах Томска в мае. В том числе Межениновка представила 4 новинки: шашлыки домашний «Деликатесный» и классический «Барбекю», а также колбаски «Пикантные» и «Куриные» — самые нежные и сочные, с рубленым мясом птицы. Объем каждого пакета позволяет накормить всю семью натуральным и вкусным блюдом: почти 2 килограмма шашлыка и 1 килограмм купатов предлагает Межениновская птицефабрика своим покупателям.



«Сегодня на рынках Томска и области готовый шашлык в большинстве случаев воспринимается как безликий продукт. Потребители выбирают его не по производителю, удобной упаковке или качеству, а, в первую очередь, по цене. Но нам важно, чтобы нашу продукцию, качеством которой мы гордимся, сразу узнавали на прилавке. Новая упаковка позволит потребителям запомнить наши шашлыки и впоследствии покупать именно их, будучи уверенными в качестве этих полуфабрикатов», — говорит ведущий бренд-менеджер Межениновской птицефабрики Анна Ткач.



Новую линейку-гриль в удобных пакетах с устойчивым дном можно легко переносить за ручку. Кроме того, они занимают мало места, легко открываются и закрываются, а мясо в них имеет более длительный срок хранения. Пакеты закрываются на замок «зип-лок» — это позволяет хранить уже вскрытую упаковку. Также они имеют прозрачное дно — чтобы содержимое можно было разглядеть еще в магазине. Стоимость полуфабрикатов, упакованных в новые пакеты, такая же, как и у весовой продукции.



Шашлык в новой упаковке уже можно приобрести во всех фирменных магазинах «Межениновской птицефабрики», а со следующей недели обновленная продукция появится и в сетевых магазинах «Абрикос», «Быстроном», «Радуга вкуса».

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