Началась подготовка к празднованию Дня томича

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

В Томске состоялся первый оргкомитет по организации празднования Дня томича. Члены оргкомитета, в который вошли представители городской администрации, томских вузов и общественности, обсудили концепцию праздничных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году тема экологии станет базовой при подготовке праздничного оформления города. Как и в прошлом году, организаторы решили сделать акцент на яркие краски, сохранить традиционный слоган Дня томича: «Томск – это мы!» и оставить в качестве эмблемы радужное сердце, при этом само сердце наполнят разноцветные листочки.

«Сентябрь - подходящее время для высадки многолетних зеленых насаждений. Можно организовать посадку аллеи в одном из мест отдыха томичей. Например, на площади Новособорной», - сообщил глава города.

Он также отметил, что уже сейчас надо объявить горожанам, что они могут выдвигать кандидатуры, достойные этого почетного звания «Томич года».

В этом году особенностью подготовки праздника стала подчеркнутая многозадачность: акценты поставлены не только на том, как отметить сам праздник, но и как сделать его максимально удобным для всех горожан. Сюда входит грамотное планирование ограничения движения, эргономичное расположение концертных площадок и многое другое.

День томича и День маленького томича отмечается с 2015 года. В прошлом году праздник был назван самым массовым мероприятием Томска. В нем приняли участие около 200 тысяч горожан. 120 тысяч посетили дневные площадки и чуть менее 70 тысяч человек приняли участие в вечерней праздничной программе в Лагерном саду.

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