Томичам предлагают оценить варианты озеленения ул.Красноармейской и парка им.Ворошилова

Томский Обзор / Фото: 8 июня 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Власти Томска предложили горожанам планы по озеленению улицы Красноармейской и парка им.Ворошилова, сообщает пресс-служба мэрии.

Проектом предусмотрены работы по восстановлению 4050 кв. метров газонов по ул. Красноармейской, обрезке вершин 25 тополей и формированию крон 208 кленов, берез, ив, вязов, лиственниц, сносу 165 тополей и 150 кленов, вязов, лиственниц, берез, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, планируется озеленить ул. Красноармейскую и высадить более 600 деревьев и кустарников, а также 216 метров живой изгороди.

На ул. 5-й Армии, в парке им. Ворошилова, планируется обустроить пешеходные дорожки, восстановить газоны, обрезать и снести аварийные деревья, высадить живую изгородь из спиреи и сосны горной.

Графические материалы размещены на сайте администрации. На представленных фото изображено современное состояние объектов.

Предложения и замечания по проектам можно направить по электронной почте tsvetkova@admin.tomsk.ru.

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