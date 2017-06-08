«Томскнефть» приняла участие в выставке «ТЭК – 2017

8 июня 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» приняла участие в XVIII ежегодной межрегиональной специализированной выставке-конгрессе «Нефть. Газ. Геология. Нефтехимия. Экология ТЭК – 2017», которая проходила в Томске с 31 мая по 2 июня. Стенд «Томскнефти» занимал центральное место и открывал смотр достижений предприятий нефтепрома.

В этом году участниками «ТЭК – 2017» стали порядка 40 организаций из Томска, Красноярска, Москвы и Московской области, Новосибирска, Рязани, Тюмени, Набережных Челнов. На выставке компании-экспоненты традиционно имеют возможность представить ведущим предприятиям нефтегазового комплекса свои передовые технологии, оборудование и материалы для разведки, добычи, транспортировки, хранения нефти и газа, наладить контакты и взаимовыгодное сотрудничество.

В ходе выставки компании-участницы продемонстрировали автоматизированные комплексы и продукцию в сфере IT-технологий: сигнализаторы, датчики, телеметрию, контрольные и программные средства, а также тяжелые механизмы — например, электроприводы для задвижек, которые устанавливаются на трубопроводы.

Посетителям выставки предлагалось осмотреть образцы химических реагентов (их добавляют в скважины, трубопроводы и резервуары для очистки от отложений), а также масел, гравия, покрытия для полов, устойчивого к воздействию химических веществ, в том числе нефти. Наукоемкие разработки предложили представители отраслевой, вузовской и академической науки: «ТомскНИПИнефть», Томский политехнический и Томский государственный университеты, Институт химии нефти сибирского отделения Российской академии наук.

В рамках форума прошла XVIII межрегиональная специализированная выставка-конгресс «Нефть. Газ. Геология. Нефтехимия. Экология. ТЭК-2017» состоялась в рамках XIII Сибирского форума недропользователей и предприятий ТЭК. По традиции среди ее участников состоялся конкурс «Сибирские Афины». Медали и дипломы получили 15 томских организаций, в числе которых ОАО «Томскнефть» ВНК.

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