«Умные» кроссовки, разработанные томскими студентами, поступят в продажу осенью

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2017 // Фото: News.tpu.ru

Студенты Томского политеха разработали «умные» кроссовки, оснащенные датчиками, позволяющими отслеживать ежедневную активность, правильность походки и нагрузку на стопы. Первую партию «умной» обуви хотят выпустить в продажу осенью 2017 года, сообщает пресс-служба вуза.

Кроссовки будут совмещать в себе свойства фитнес-трекера — будут отслеживать расстояние, среднюю скорость, время. Кроме того, в подошву обуви, по замыслу разработчиков, будут встроены специальные датчики, которые помогут следить за правильностью походки и распределением веса тела на стопу.

«Идея «умных» кроссовок появилась, на самом деле, внезапно. Один из студентов в ходе исследовательской работы обнаружил тот факт, что из пьезоэлементов (электромеханических преобразователей, которые обладают свойством при сжатии продуцировать электрический заряд (прямой пьезоэффект) или обратным свойством под действием электрического напряжения изменять форму: сжиматься/расширяться, скручиваться, сгибаться (обратный пьезоэффект) — ред.) можно получать энергию при их сжимании, надавливании на них. Отсюда появилась идея, что это свойство можно использовать при ходьбе, поместив пьезоэлементы в обувь», — рассказывает участник группы разработчиков Валентин Соломатин.

По его словам, уникальность кроссовок в том, что они не только включают в себя весь функционал фитнес-браслетов, но и могут отслеживать правильность ходьбы. А это очень важная проблема, так как многие болезни опорно-двигательной системы возникают именно из-за неправильной нагрузки на стопы.

По прогнозам разработчиков, «умные» кроссовки будут пользоваться популярностью среди спортсменов. Кроме того, их можно будет использовать для реабилитации людей, перенесших инсульт, которые заново учатся ходить, а также для инвалидов — для контроля восстановления двигательной функции ног.

«Фитнес-браслет человек может забыть, уходя из дома, но кроссовки надеть точно не забудет. Также совместно с врачами-реабилитологами разрабатывается специально программное обеспечение, которое позволит использовать «умные» кроссовки для реабилитации людей после инсульта», — поясняет Валентин Соломатин.

Предполагается, что кроссовки будут оснащены памятью, в которой в течение 30 дней будут сохраняться все данные. Кроме того, обувь можно будет синхронизировать с мобильным телефоном посредством bluetooth. Через сотовый предлагается отслеживать и корректировать физическую активность. Решили студенты ТПУ и проблему с зарядкой «умных» кроссовок: так как датчики будут встроены в подошву, кроссовки будут сами по себе заряжаться при ходьбе благодаря тем же самым пьезоэлементам. Кроме того, обувь будет оснащена солнечной батареей, поэтому, даже если надевать их хотя бы раз в месяц и проходить один километр, кроссовки не разрядятся

По словам Валентина Соломатина, «умные» кроссовки уже готовы к выпуску на рынок — финальный промышленный образец уже существует. Планируется, что первая партия кроссовок будет выпущена осенью. Кроме того, на этот же период времени планируется начать использование обуви в реабилитационных центрах Томска. Все необходимые инвестиции удалось привлечь. Предполагается, что пара кроссовок будет стоить дешевле многих разновидностей продвинутых фитнес-браслетов и моделей кроссовок.

Также отмечается, что в научной группе, работавшей над созданием «умных» кроссовок, состоят студенты Энергетического института и Института социально-гуманитарных технологий. Основатели проекта — четверо студентов из США, Германии и Ирана.

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