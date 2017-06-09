В понедельник в Томске отметят День России

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

В понедельник, 12 июня, Томск присоединится к празднованию Дня России. В его рамках для томичей будут организованы концертные, литературно-поэтические программы, семейные квесты и различные спортивные мероприятия.

Как уточняет пресс-служба мэрии, одним из масштабных мероприятий станет семейный квест «Счастливая семья», в ходе которого 60 команд пройдут множество испытаний, где потребуется проявить не только внимательность и смекалку. Квест для родителей пройдет в Городском саду в два этапа – в 12.00 и 15.00. Папам и мамам предстоит продемонстрировать умение быть ответственными родителями, а также знания семейных традиций и ценностей. Победителей ждут призы – бытовая техника и билеты в кино. Квест «Счастливая семья» проходит в 8 городах России с 27 мая. Помимо Томска к мероприятию присоединились такие города, как Феодосия, Тула, Сургут, Благовещенск, Пятигорск, Уфа и Мурманск.

В 11.00 администрация Кировского района приглашает томичей на праздничную программу «Мой дом – Россия!» у НПЦ «Полюс» (пр. Кирова, 56В). Для жителей района с танцевальными номерами и песнями о России выступят коллективы детско-юношеских центров «Синяя Птица» и «Звездочка». Под звуки гимна состоится торжественное вручение паспортов подросткам.

Администрация района совместно с детско-юношескими центрами «Синяя птица», «Звездочка» и «Кедр» проведет для ребят игровые площадки, мастер-классы и квесты.

С 12.00 начнут работу площадки в Ленинском районе. На площади 1812 года пройдет рукодельная ярмарка и выступят артисты объединения «Чеховские пятницы». В сквере им.Ворошилова состоится концерт ветеранских коллективов, общественных организаций и домов детского творчества. В Парке Победы у памятника воинам-интернационалистам (пр. Мира, 17) библиотеки муниципальной библиотечной сети проведут для томичей акцию по обмену книгами и викторины.

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