Томичей приглашают позаниматься йогой на крыше музея

9 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Первый музей славянской мифологии

В Первом музее славянской мифологии стартовал проект «Йога на крыше», в рамках которого все желающие могут позаниматься йогой на крыше музея под руководством автора тренировочной методики хатха-йоги «Овсянка» Екатерины Коваленко.

«Утренние занятие на открытом воздухе не только полезны для организма, но и помогают достичь умиротворения и радостного настроения. Этот проект будет особенно интересен тем, кому надоела будничная суета и заточение в квартирных стенах», — сообщают организаторы.

По словам Екатерины, присоединиться к оздоровительным занятиям на крыше музея может каждый желающий: как профессиональные любители йоги, так и люди, не имеющие спортивной подготовки, но жаждущие новых ощущений и приятной компании.

Йога будет проводиться по понедельникам, средам и пятницам с 07:30 до 08:30, а по воскресеньям с 10:30 до 12:00. Участникам оздоровительного мероприятия нужно взять с собой специальный коврик для йоги или получить его для занятий по предварительной записи.

Расписание занятий и стоимость можно посмотреть на официальном сайте музея. Запись ведется по телефону 8-923-433-37-73, по WhatsUp.

Тэги/темы: