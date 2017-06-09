На открытии ресторана в Томске разыграют путевку в Турцию

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2017 // Фото: Vk.com/zdesvamnetam

Завтра, 10 июня, в Томске откроется ресторан «Здесь Вам Не Там». На вечеринке по поводу открытия обещают разыграть путёвку в Турцию. Ресторан располагается в не самом избалованном заведениями районе города - по адресу Иркутский тракт, 68.

Заведение будет предлагать блюда турецкой, восточной и итальянской кухни. Уже заявлены итальянская пицца, ее восточный аналог лахмаджун и национальное турецкое блюдо пиде.

Свою рекламную кампанию заведение строит на идее "ресторана нового поколения" (что бы это ни значило):

- Мы не боимся переходить границы дозволенного. Мы хотим и будем экспериментировать, провоцировать и соблазнять. Сфера гастрономии очень будоражит. Она изысканна и необъятна. Мы решили кормить гостей тем, что любим сами, - комментирует концепцию представитель ресторана "Здесь Вам Не Там" Ольга Арзамасцева.

В заведении есть караоке, вип-зона, она же зал для совещаний, мастер-классов и автограф-сессий, а в будущем откроется летняя веранда.

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