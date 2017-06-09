Томичи в соцсетях возмущаются вырубкой Тимирязевского бора

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2017 // Фото: Сергей Баканов

Томичи в социальных сетях осуждают вырубку Тимирязевского бора. Соответствующий пост Сергея Баканова взбудоражил общественность:

«Истинно говорю вам, мы скоро потеряем Тимирязевский бор!! Народное, между прочим, достояние. Не нами посажен. За прошлые лет 5 (а я туда езжу ежегодно) всё растут и растут пустыри, результат хищнических вырубок и пожаров. Постепенно и планомерно лес вырубают, вдоль дорог растут свалки - не знаю, чьих это рук дело, не удивлюсь, если это местные добропорядочные граждане-селяне зимними ночами промышляют», — сообщил автор описывая свои впечатления после недавней поездки в бор за грибами.

Он отметил, что за прошлую зиму были спилены десятки, сотни деревьев. Вырубки завалены ветками и прочим хламом, повреждены рядом стоящие деревья, гниет подлесок, лес не узнать.

«Да гляньте в Google Map и в Тимирязево, и в других местах. Ну ясно же, что живет там неподалёку 1-10 сволочей, которые этим зарабатывают. И сидит там во власти какая-нибудь падла, которая их покрывает. Ну что, нет никакого решения проблемы?», — подытожил автор.

Роман Петрушин поддержал автора, отметив, что в последние несколько лет рубки проводятся чуть ли не в промышленных масштабах.

«За 10 лет могу сравнить, так как каждый год в нем обитаю. Раньше были одиночные пилы, а сейчас вырубают за раз десятки деревьев. Но о чем говорить, если у нас рубят бор рядом со Свечным. Сверни в лес с трассы в сторону Северска налево и увидишь масштабы. А это вообще черта города. И всем на..ть», — делится Роман Петрушин.

В свою очередь Наталья Гулина заметила, что все заготовители »живут только сегодня- заработать, что будет детям и внукам никого не беспокоит, вот уж поистине — искушение деньгами».

«Жаль лес... Жаль огоньки, кедрач, рыбу и тд. Когда уже задумаются?», — отметила Наталья.

Напомним, в апреле 2017 года в Тимирязевском лесничестве обнаружили незаконную вырубку, где «черные лесорубы» срубили более 22 сосны, возраст которых составлял 75 лет. Нанесенный ущерб был оценен в 168 тыс. рублей. Также было возбуждено уголовное дело.

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