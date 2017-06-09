Из-за велопробега частично перекроют трассу Томск —Киреевск

9 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

В понедельник, 12 июня, во время велопробега, приуроченного ко Дню России ограничат движение на трассе Томск — Киреевск, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С 9.00 до 10.00 будет ограничено движение от коммунального моста до села Зоркальцево. С 10.15 до 11.15 колонна доедет до Чернышевки. С 11.45 до 12.45 движение будет ограничено на участке от Чернышевки до Победы. Позже, с 13.00 до 14.00 колонна будет добираться до Киреевска.

Водителям рекомендуется заранее планировать поездки по данным маршрутам, соблюдать требования временных дорожных знаков и сотрудников ГИБДД.

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