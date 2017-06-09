Завтра в Томске пройдет Парад ретроавтомобилей

9 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Традиционная выставка раритетной авто- и мототехники пройдет в субботу, 10 июня, на нижней террасе Лагерного сада Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

На выставке будет представлена как уже полюбившаяся томичам ретротехника, так и автомобили, которые в этом году горожане увидят впервые. Всего в параде примет участие 50 единиц техники.

Так, впервые зрители увидят полноприводный плавающий автомобиль-транспортер ЛуАЗ-967. Самым старинным автомобилем на выставке будет ГАЗ-67, военный полноприводный легковой автомобиль. Детям будет интересна коллекция детских педальных автомобилей.

Кроме старинных автомобилей, мотоциклов, мотовеликов, мопедов отечественного и зарубежного производства из частных коллекций, в параде ретромобилей примет участие раритетная техника от музея истории пожарной охраны МЧС России по Томской области. Это пожарный грузовик 1957 года УралЗИС, пожарная лестница 1967 года и пожарный грузовик 1967 года.

В этом году мероприятие вышло на новый - межрегиональный уровень. На парад ретромобилей едут 2 автомобиля из города Юрги Кемеровской области.



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