«МегаФон» презентовал новую тарифную линейку «Включайся!»

9 июня 2017 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

«МегаФон» презентовал новую тарифную линейку «Включайся!». Линейка построена на интересах цифровых пользователей: переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Каждый пользователь может подобрать себе тариф с учётом собственных индивидуальных предпочтений.

«МегаФон» создал линейку тарифных планов «Включайся!» для нового поколения пользователей мобильной связи, используя аналитику больших данных. Сегодня почти каждый второй житель Земли — пользователь интернета. По последним подсчетам, на одного человека приходится полтора устройства, подключенного к сети. При этом каждый третий из них — пользователей социальных сетей.

На новой линейке «Включайся!» пользователи могут подобрать тариф с учётом собственных предпочтений. Например, если абонент предпочитает слушать музыку на смартфоне, он может подключить тариф «Включайся! Слушай» с безлимитным трафиком на приложения для прослушивания треков (Яндекс Музыка, Музыка Vk, BOOM, Zvooq).

Если пользователь предпочитает смотреть на телефоне видео контент, то ему идеально подойдет тариф «Включайся! Смотри» с безлимитным трафиком на YouTube, Rutube и Vimeo. При этом остальной пакет интернета он будет расходовать на другие приложения и сайты.

«Линейка тарифных планов „Включайся!“ не имеет аналогов. Она построена исходя из реальных интересов цифровых пользователей. Теперь каждый абонент „МегаФона“ может „включиться“ в мир безграничных цифровых возможностей. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствует интересам клиента. Поэтому тариф „Включайся!“ не содержит, как прежде, избыточных услуг», — рассказал директор Сибирского филиала компании МегаФон Андрей Шишковский.

Всего в тарифной линейке «Включайся!» семь предложений:

«Включайся! Открывай» — специальный тариф для тех, кто только открывает мир цифровых возможностей, 190 руб.

«Включайся! Пиши» — используйте все возможности мессенджеров и SMS, 250 руб.

«Включайся! Говори» — когда проще позвонить, чем написать, 380 руб.

«Включайся! Слушай» — музыкальные сервисы на любой вкус, 380 руб.

«Включайся! Общайся» — всё своё интересное в соцсетях, 400 руб.

«Включайся! Смотри» — любителям кино, сериалов и YouTube, 750 руб.

«Включайся! Премиум» — не ограничивай себя ни в чем, 1900 руб.

Линейка тарифных планов «Включайся!» не имеет аналогов и позволяет не только приобрести подходящий тариф, но и самому расширить его базовые возможности. Теперь абонент может сам добавлять опции в зависимости от необходимости: SMS, ГБ, минуты и так далее.

Подключить новый тариф из линейки «Включайся!» в Томске можно с конца мая. Ежедневно в Новосибирске на него переходят более 500 абонентов.

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