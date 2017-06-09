Из-за ремонта на сетях в Томске перекроют часть улиц

9 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В связи с ремонтными работами на тепломагистралях в Томске частично ограничат движение по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Так до 11 июня ограничено движение по ул.Никитина на участке от ул.Тверской до ул.Киевской, до 15 июня - на участке от ул.Новгородской до ул.Киевской.

До 15 июня будет затруднен проезд по ул.Гоголя на участке от ул.Алтайской до пер.Юрточного. До 20 июня действует ограничение по пр.Вершинина на участке от ул.Ф.Лыткина до пр.Вершинина, 7 стр. 1 и по пр.Вершинина от дома № 7 стр. 1 до дома № 5 стр. 2.

До полуночи 23 июня ограничили движение транспорта по ул.Белинского на участке от пр.Фрунзе до пер.Спортивного и по пер.Спортивному от ул.Белинского до пер.Спортивного, 5.

С 23.00 11 июня до 6.00 12 июня томичи столкнутся с трудностями при проезде по ул.Ломоносова от пер.Нахимова до ул.Завокзальной.

С полуночи 11 июня до полуночи 30 июня будет ограничено движение автомобилей в пер.Новом на участке от ул.79 Гв. Дивизии до пер.Рабочего.

Также на сайте городской администрации представлена информация о действующих ограничения движения и интерактивная карта.

Томичей соблюдать правила дорожного движения и выбирать в указанные сроки другие пути.

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