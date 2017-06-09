Росприроднадзор выясняет источник появления нефтяного пятна на Томи у Северска

9 июня 2017 / Томский Обзор

Сотрудники управления Росприроднадзора по Томской области проверяют информацию о появлении большого нефтяного пятна на реке Томь, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на управление.

«Поступило сообщение от местных жителей о том, что на Томи недалеко от города Северск появилось нефтяное пятно. На место выехали специалисты Росприроднадзора, в том числе заместитель руководителя томского управления», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что размер пятна пока не установлен, так как его частично прибило к берегу. Устанавливается источник появления нефти, для ликвидации загрязнения привлекут сотрудников МЧС.

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