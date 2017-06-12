ТОМск Сойер Фест стартовал в Томске (ФОТО)

12 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

В минувшую субботу, 10 июня, в Томске состоялось открытие ТОМск Сойер Феста, участники которого своими силами проведут косметический ремонт фасадов нескольких исторических зданий города.

После открытия участники приступили к работам на доме по ул.Дзержинского, 17. Участники планируют привести дом в порядок и покрасить. В планах организаторов также было восстановление восстановление покосившегося 60-метрового забора.

В рамках ТОМск Сойер Феста предполагается также и ремонт дома по ул.Дзержинского, 3а: его заново покрасят, предварительно сняв старую краску. Предполагается также обновление наличников и элементов декора.

Работы в рамках Фестиваля будут проводится с 16.00 до 20.00 (среда-четверг-пятница) и с 13.00 до 18.00 (суббота-воскресенье). Записаться на участие можно по электронной почте tosdz@mail.ru. Здесь же меценаты и спонсоры могут узнать о формах поддержки Фестиваля.

«Том Сойер Фест» запустили в 2015 году. Тогда за три месяца волонтерам в рамках «Феста» удалось восстановить три дома в центре Самары. В начале февраля в Томске побывал идеолог «Том Сойер Феста» и главный редактор самарского журнала «Другой город» Андрей Кочетков.

Фото: Саша Прохорова

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