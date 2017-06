Томские компании заключили 10 соглашений на встречах в Китае по приглашению Bank Of China

12 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Томская Торгово-Промышленная палата

Делегация томских компаний вернулась из Китая, где приняла участие в двух масштабных мероприятиях по развитию делового сотрудничества. Деловой визит организовала Томская ТПП по приглашению крупнейшего банка и института развития Китая — BANK OF CHINA.

Как сообщили в ТПП, томская делегация состояла из 13 представителей бизнеса, среди которых — ООО «Межениновская птицефабрика», Интеропт (ТМ «33 Пингвина»), компаний «Эскимос», «ОйлТим», «Газинформпласт», «Тимбергрупп», «Сибмединструмент», Zennex, «Лига спорта» (сеть футбольных школ «Юниор») и др.

В двух статусных мероприятиях в Тяньцзине и Шеньяне приняли участие более 1500 человек из 21 страны мира.

«Томичи оказались самой многочисленной зарубежной делегацией, приглашенной организаторами. В рамках Tianjin and BRICS Cross-border Investment and Trade Conference и Global Business Investment and Trade Fair (Liaoning) участники делегации провели более 100 переговоров с компаниями Китая, Монголии, Бразилии, Индии, Польши. Масштабность мероприятий подчеркивало участие в нем председателя Банка Китая Хуан Данкуй, первых лиц Тяньцзиня и провинции Ляонин, представителей посольств России, Индии, Бразилии, ЮАР, европейских стран и стран Африки», — говорится в сообщении.

Итогом встреч и переговоров стали 10 подписанных соглашений о сотрудничестве томских и китайских компаний, а также перспективные контакты по продвижению продукции и кооперации с китайскими партнерами при работе на рынках других стран.

Компания «Интеропт» (ТМ 33 пингвина) подписала меморандумы с компаниями из Тяньцзина и Шеньяна, а также договорились о проработке вариантов сотрудничества с компанией из Монголии. Zennex и «Сибмединструмент» — подписали меморандумы с китайскими компаниями, также достигнуты договоренностей с компаниями из Бразилии и Индии. Продукция ООО «Межениновская птицефабрика» вызвала большой интерес представителей торговых сетей Китая (также подписаны ряд соглашений), а после презентации томичей губернатору провинции Ляонин — тот пообещал оказать личную поддержку проектам сотрудничества томского предприятий и китайского бизнеса.

Компании «ОйлТим» не только удалось посетить современное предприятие по профилю бизнеса, но и подписать соглашение с китайской корпорацией, специализирующейся на проектах в нефтегазовой сфере по всему миру.

Большой интерес также вызвали предложения ООО «Тимбергрупп», ООО «Эскимос», кемеровской компании ООО «С-Фарм».

«Делегация Томской ТПП произвела очень хорошее впечатление. Мы видели интерес китайских компаний на переговорах, надеемся на дальнейшее развитие отношений, и подписание взаимовыгодных контрактов», — отметил Президент BANK OF CHINA (Russia) Гао Ян.

