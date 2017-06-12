Ребенок погиб и 17 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Томской области

Томский Обзор / Фото: 12 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Пассажирский автобус попал в аварию на трассе «Томск — Колпашево» в Томской области, погиб пятимесячный ребенок, пострадали 17 человек, сообщает агентство «Интерфаксу» со ссылкой на региональное УМВД.

«По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе находилось 27 пассажиров», — сказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку по факту ДТП с автобусом, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Госавтоинспекции по *Томской* области.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Томской области, для эвакуации пострадавших был направлен вертолет.

«Около полудня по местному времени поступила информация о том, что автобус „Томск-Парабель“ съехал в кювет и перевернулся. Для устранения последствий дорожного происшествия привлечена техника МЧС, а также вертолет санавиации, пострадавших доставляют в медучреждения Колпашевского и Чаинского районов», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в Главном управлении МЧС организована работа штаба, открыт телефон «горячей линии».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что «скорая помощь» госпитализировала с места аварии 15 человек, несовершеннолетний умер по дороге в больницу.

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