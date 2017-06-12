Следователи проводят проверку по факту ДТП в Суготе

Томский Обзор / Фото: 12 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские следователи проводят проверку по факту ненадлежащего оказания услуг компанией-перевозчиком, повлекшего опрокидывания рейсового автобуса, гибель ребенка и травмирование пассажиров, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В проведении проверки задействованы следователи трех межрайонных следственных отделов. Следователи Колпашевского МСО опрашивают часть пострадавших в ДТП, доставленных вертолетом санавиации в медицинские учреждения города Колпашево, следователи Молчановского МСО выехали к месту происшествия, следователи Парабельского МСО изымают документацию в офисе кампании-перевозчика.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напоним, ДТП произошло сегодня днем, 12 июня, на 261-м километре трассы Томск-Колпашево. Здесь опрокинулся рейсовый автобус Томск-Парабель. В результате ДТП погиб пятимесячный младенец и более двадцати пассажиров получили телесные повреждения. В сообщении отмечается, что количество пострадавших в результате ДТП уточняется.

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