Сергей Жвачкин поручил взять на особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП в Суготе

Томский Обзор / Фото: 12 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин поручил заместителю губернатора по вопросам безопасности Игорю Толстоносову взять на особый контроль расследование ДТП у села Сугот Колпашевского района, а также оказание помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сегодня, 12 июня, в 12.50 на 261-м километре трассы Томск – Колпашево, съехав в кювет, перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск – Парабель. Автобус принадлежит ООО «Парабель АТП», в нем было 27 пассажиров. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок, 17 человек пострадали. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

«Через пять минут к месту аварии были направлены все необходимые профильные службы, организована работа оперативного штаба главного управления МЧС. Сразу же был привлечен вертолет Ми-8 санитарной авиации — он доставил в Колпашевскую районную больницу 12 пострадавших. Пятерых пострадавших машины скорой помощи отвезли в Молчановскую районную больницу», — отметил Игорь Толстоносов.

По данным департамента здравоохранения Томской области, в данный момент в больницах региона находятся 17 человек. 13 из них в состоянии средней степени тяжести, четверо в тяжелом состоянии. Пассажиры доставлены в больницы с ушибами и переломами разной степени тяжести. К проведению наиболее сложных операций подключены специалисты из Томска.

Профильные службы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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