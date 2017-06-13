Парад ретроавтомобилей прошел в Томске (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 13 июня 2017 // Фото: Владимир Дударев

В минувшую субботу, 10 июня, в Томске на нижней террасе Лагерного сада прошел традиционный Парад ретроавтомобилей.

Мероприятие началось в 14.00. Томичам представили около 50 единиц раритетной авто- и мототехники. Зрители увидели полноприводный плавающий автомобиль-транспортер ЛуАЗ-967. Самым старинным автомобилем на выставке будет ГАЗ-67, военный полноприводный легковой автомобиль. Кроме того, в этом году гостям парада представили и детские педальные автомобили.

Кроме старинных автомобилей, мотоциклов, мотовеликов, мопедов отечественного и зарубежного производства из частных коллекций, в параде ретромобилей приняла участие раритетная техника от музея истории пожарной охраны МЧС России по Томской области. Это пожарный грузовик 1957 года УралЗИС, пожарная лестница 1967 года и пожарный грузовик 1967 года.

Также в этом году в параде приняли участие 2 автомобиля из Юрги.

Фото: Владимир Дударев

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