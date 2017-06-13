Пятеро пострадавших в аварии с автобусом в Томской области продолжат лечение в региональном центре

Томский Обзор / Фото: 13 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Санитарная авиация доставила в Томск троих пострадавших в аварии с автобусом в Колпашевском районе и готовится перевезти еще двух пациентов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения во вторник.

«Накануне из Колпашевской районной больницы в Областную клиническую больницу (ОКБ) доставили троих пациентов, это было обусловлено особенностями полученных ими травм. Сейчас готовится транспортировка еще двоих пострадавших», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, все пациенты, которых перевозят в ОКБ, являются взрослыми.

В свою очередь в пресс-службе обладминистрации уточняют, что после ДТП у села Сугот в больницах Томской области остаются 17 пострадавших. Из них в Молчановскую районную больницу госпитализированы пять человек, девять — в больницу Колпашева, в областной клинической больнице находятся три человека. Среди пациентов пять детей, трое из них сегодня готовятся к выписке из Колпашевской районной больницы. У двоих оставшихся состояние стабильное, средней степени тяжести.

Как сообщалось, в понедельник днем в Томской области перевернулся автобус с 27 пассажирами, 17 человек госпитализированы, погиб пятимесячный ребенок. В связи с этим следственные органы инициировали доследственную проверку.

Тэги/темы: