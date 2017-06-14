Томский «Бургерлаб» отметит день рождения пикником с гамаками, фрисби и маршмелоу на костре

Томский Обзор / Фото: 14 июня 2017 // Фото: Vk.com/picnic_burgerlab

На следующей неделе, 24 июня в Томске в сквере Краеведческого музея пройдет «Пикник Бургерлаба». Событие объединит музыку, кулинарные мастер-классы, летние развлечения и фирменные блюда от The Burger Lab.

«The Burger Lab. исполняется 2 года, и мы решили устроить очень легкий, летний и дружеский пикник для всех жителей города. В наших планах ежегодно устраивать подобное мероприятие для горожан и гостей города», — сообщил организатор Алексей Сутормин.

Организаторы подготовят для гостей фирменный фудкорт от The burger lab, кулинарные мастер-классы по приготовлению стейков и бургеров для взрослых и детей. Также на пикнике пройдут дэнс батл, йога на открытом воздухе, будет работать фотозона и цветочный бар. Звуковое сопровождение мероприятия обеспечат приглашенные диджеи и группа SUNДали.

Также организаторы оборудуют чилл-зону: зеленый газон, надувные гамаки, пинг-понг, фрисби и маршмеллоу на костре.

«На Пикнике все гости станут ближе к The burger lab. Они смогут познакомиться с нашей кухней: фирменными блюдами и напитками, зарядиться энергетикой нашей команды, понять дух и настроение заведения, то, как мы отдыхаем и веселимся», — уверен Алексей Сутормин.

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе ВКонтакте.

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