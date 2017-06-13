В Колпашево насмерть сбили пожилую велосипедистку

Томский Обзор / Фото: 13 июня 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера утром, 12 июня, в городе Колпашево под колеса ВАЗ-2107 попала 63-летняя женщина-велосипедист, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 7.55 на ул.Победы, 67. 39-летний водитель отечественного автомобиля сбил велосипедистку, которая двигалась по обочине в попутном направлении.

В результате происшествия пострадавшая женщина скончалась на месте ДТП. Велосипедом женщина управляла без велошлема и других элементов защиты.

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