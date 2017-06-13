На водителя перевернувшегося в Томской области автобуса завели дело

Томский Обзор / Фото: 13 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Колпашевские следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса, который перевернулся вчера днем, 12 июня, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.3 ст.264 УК РФ).

Теперь водителю грозит до 5 лет тюрьмы — его допросили в качестве подозреваемого. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, вчера, 12 июня, в Томской области перевернулся автобус с 27 пассажирами. В результате происшествия погиб 5-месячный ребенок, а также пострадал 21 человек, 4 из которых несовершеннолетние. В связи с этим следственные органы инициировали доследственную проверку.

Тэги/темы: