Купаты в удобной упаковке от Межениновской птицефабрики появились в магазинах Томска

16 июня 2017 / Партнерский материал

Колбаски для жарки в новой удобной упаковке дой-пак от Межениновской птицефабрики появились в магазинах Томска.

В вакуумных пакетах представлены три вида купат: колбаски для гриля «Три мяса» из курицы, свинины и говядины и две новинки — колбаски из рубленого мяса «Куриные» и сочные «Пикантные» с приятным ароматом натуральных специй.

«Дой-паки — идеальная замена привычным пластиковым ведеркам, в которые часто упаковывают мясо. Вакуумные пакеты занимают мало места, легче открываются и закрываются и позволяют продлевать срок годности продукта. Наша новинка хорошо смотрится в витрине холодильника, сразу привлекая внимание», — говорит ведущий бренд-менеджер ООО «Межениновская птицефабрика» Анна Ткач.

Новую линейку-гриль в удобных пакетах с устойчивым дном можно легко переносить за ручку. Каждый пакет снабжается замком «зип-лок», что позволяет хранить в холодильнике уже вскрытую упаковку. Дно у пакетов прозрачное — чтобы покупатель мог увидеть, как выглядят колбаски еще в магазине.

Упаковки колбасок объемом 1 кг (ровно 10 штук) достаточно для семьи или небольшой компании. При этом стоимость полуфабрикатов, упакованных в новые пакеты, такая же, как и у весовой продукции.

Купаты, а также шашлык в новой упаковке, можно приобрести во всех фирменных магазинах «Межениновской птицефабрики» и сетевых магазинах «Абрикос», «Быстроном», «Радуга вкуса».

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