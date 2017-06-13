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Около половины томских маршруток продолжают работать без кондукторов

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Мониторинг по соблюдению перевозчиками условий контракта, проведенный муниципальным «Центром организации и контроля пассажироперевозок» показал, что маршрутники выполняют не все условия договоров. Об этом на встрече с перевозчиками сообщил директор центра Петр Максимов.

Как передает пресс-служба мэрии, результаты проверки показали, что не все маршрутки оснащены системой ГЛОНАСС и видеонаблюдением. При линейной проверке выявлены автобусы, в которых видеонаблюдение есть, однако, не подключено к городской мониторинговой системе.

Замечания по интервалу движения есть практически у всех маршрутов, в мае минимальное количество рейсов с нарушением было зафиксировано у маршрутов №№ 16, 19, 26, 29, 53, 36 и 37.

Также в мае было на предмет работы кондукторов было проверено 317 автобусов всех муниципальных маршрутов. Мониторинг показал, что 43% автобусов работали без кондуктора: сегодня они есть во всех автобусах маршрута № 23, также они работают почти во всех автобусах маршрутов №№ 26 и 29. В качестве основной причины отсутствия кондукторов в салонах перевозчики по-прежнему называют дефицит кадров.

Также было выявлено, что на шести маршрутах курсируют автобусы без информации о льготном проезде. 18% жалоб томичей касаются проезда остановок водителями автобусов №№ 2, 22, 23, 26, 32 и 38.

По результатам проверок специалисты «Центра организации и контроля пассажироперевозок» направили перевозчикам 35 письменных уведомлений о необходимости устранить замечания.

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