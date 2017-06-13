Рафтеры из 22 стран приедут в Томский район на рафтинг-форум

13 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Управления образования Администрации Томского района

Любители рафтинга из 22 стран мира примут участие в очередном международном форуме «Белая вода Сибири», который пройдет в поселке Копылово Томского района с 17 по 30 августа.

Как сообщают в администрации Томского района, участниками форума станут станут рафтеры из Канады, США, Бразилии, Великобритании, Испании, Чехии и стран СНГ.

Сейчас подходит к завершению конкурсный отбор: организаторы мероприятия на основании поступивших видеорезюме и авторских эссе в ближайшее время определят 40 спортсменов в возрасте от 25 до 35 лет, которым и предоставят шанс познакомиться с секретами рафтинга по-томски от титулованного копыловского рафт-клуба «Одиссей».

«Рафтинг для нас стал точкой соприкосновения с миром. Мы не только делимся друг с другом профессиональными хитростями, мы устанавливаем прочные дружеские связи и доносим до жителей других стран сущность широкой русской души. Такое общение уже принесло свои плоды. Например, россиянам поступило приглашение от Аргентины на участие в работе юношеского спортивного лагеря», — рассказывает организатор форума Алексей Широков.

Напомним, международный рафтинг-форум «Белая вода Сибири» впервые прошел в Томском районе в августе 2016 года. Тогда участниками мероприятия стали спортсмены из 18 стран мира.

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