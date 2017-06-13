Сотрудник Томского филиала «Ростелекома» получил президентскую награду

13 июня 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Начальнику Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций города Томска Томского филиала ПАО «Ростелеком» Сергею Витальевичу Мартыненко присвоено почетное звание «Заслуженный работник связи Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. На торжественной церемонии награду вручил губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин.

Почетное звание «Заслуженный работник связи Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным работникам связи за заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, улучшении обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций, разработке и внедрении принципиально новой высокоэффективной техники и технологии и работающим в области связи 15 и более лет. Сергей Мартыненко работает в отрасли с 1985 года, при этом 29 лет он трудится на одном предприятии связи. На сегодняшний день самой высокой государственной наградой отрасли связи в Томском филиале были удостоены 9 человек.

С 2005 года он занимает должность руководителя Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций город Томск Томского филиала ПАО «Ростелеком». Сергей Витальевич возглавляет большой коллектив, состоящий из девяти узлов связи по всей Томской области: Кожевниковского, Шегарского, Кривошеинского, Молчановского, Бакчарского, Чаинского, Томского районов и городов Кедровый и Северск.

Сергей внес значительный вклад в развитие телекоммуникационных услуг, предоставляемых на территории нескольких районов Томской области. Под руководством Сергея Мартыненко подразделение ПАО «Ростелеком» успешно реализовало на территории подведомственных районов крупный государственный проекты «Выборы», «Универсальная услуга» и «Обеспечение каналами связи учреждений здравоохранения», программу «Образование» в рамках которой все образовательные учреждения девяти районов области были подключены к сети интернет, построена мощная сеть передачи данных по технологии ADSL.

За успехи в организации бесперебойной и четкой работы средств связи Сергей Витальевич неоднократно награждался: в 1995 году было присвоено звание «Почетный радист», в 1999 почетная грамота Администрации г. Томска, в 2007 почетный знак «Заслуженный работник ОАО «Сибирьтелеком», в 2011 почетная грамота ОАО «Инвестиционная компания связи» и медаль «За верность отрасли», имеет многочисленные поощрения.

Тэги/темы: