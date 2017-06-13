Прокуратура проверит транспортное предприятие, автобус которого попал в аварию на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 13 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Прокуратура Томской области инициировала проверку ряда предприятий и учреждений в связи с ДТП с автобусом, в результате которого погиб младенец и еще 17 человек были госпитализированы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Крымскую.

«Руководство прокуратуры Томской области дало распоряжение о проведении проверки ООО „Парабельское АТП“, а также о проверке полноты реализации контрольно-надзорных мероприятий в отношении автотранспортного предприятия», — сказала С.Крымская.

Она также отметила, что прокуратура Октябрьского района Томска проверит действия АО «Томскавтотранс», которое проводило техосмотр попавшего в ДТП автобуса и медосмотр водителя.

В понедельник днем у села Сугот Колпашевского района Томской области перевернулся автобус с 27 пассажирами, 17 человек были госпитализированы, погиб пятимесячный ребенок. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и опрокинулся.

В отношении водителя полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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