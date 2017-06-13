В Томской области селянин сжег сена на 136 тыс. рублей (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 13 июня 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге тюков сена, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 29-летний житель села Цыганово, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий постоянного источника дохода, попытался поджечь сено на территории одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов Зырянского района. Злоумышленник пытался спалить более тысячи тюков сена, однако, пожар вовремя заметили и потушили.

В результате пожара уничтожено 35 тюков сена на общую сумму более 136 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества». Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: 70.мвд.рф

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