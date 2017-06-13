Томские ученые создали робота, устойчивого к ядам и радиации (ВИДЕО)

Исследователи Международной лаборатории систем технического зрения Томского госуниверситета сконструировали для атомной промышленности робота, способного проводить обследование территории на предмет химического и радиационного заражения, сообщает пресс-служба вуза.

«Робот предназначен для оценки потенциальной опасности различных объектов и территорий. Наличие газоанализатора и другой измерительной аппаратуры позволяет проводить экспресс-анализ, определять качественный и количественный состав смесей в воздухе, идентифицировать различные опасные вещества, включая взрывчатые», – говорит один из главных разработчиков, руководитель Международной лаборатории систем технического зрения Владимир Сырямкин.

Полученную информацию робот передает в режиме on-line на инженерный пульт. Одновременно он ведет видеосъемку исследуемых объектов. При этом может осуществлять ее и в инфракрасном диапазоне, то есть «видеть» в темноте. При необходимости робот расставляет метки, которые видны на цифровой карте, производит отбор проб почвы, снега, воды и других параметров. Автоматизированная платформа также имеет высокую проходимость и может работать без подзарядки аккумуляторов до десяти часов.

Программное обеспечение, созданное учеными международной лаборатории, позволяет автоматизированному исследователю работать как под управлением оператора, так и самостоятельно. С помощью навигационных систем он определяет свое местоположение и сообщает о нем инженеру. Робот обладает высокой проходимостью, он одинаково легко может передвигаться по разным поверхностям – земле, снегу, льду.

«На основе данной автоматизированной платформы можно создавать различные модификации роботов, исходя из того, какие функции необходимо выполнять. Например, для эвакуации и спасения людей разработан вариант с раздвижной платформой и погрузчиком. В комплектацию при необходимости включается другая наша разработка – прибор, анализирующий жизненно важные функции человеческого организма – дыхание, сердцебиение, давление», – говорит Владимир Сырямкин.

В пресс-службе отмечают, что изобретение ученых ТГУ защищено двумя патентами, еще три патента находятся в стадии оформления. К разработке уже проявили внимание газодобывающие компании, МЧС и ряд других потенциальных клиентов.

Видео: пресс-служба ТГУ

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