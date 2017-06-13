Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Томской области

13 июня 2017 / Томский Обзор

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребенка при пожара в селе Цыганово в Томской области, сообщает региональное СУ СКР

По предварительным данным, пожар в частном жилом доме произошел вечером 11 июня. В это время в доме находились отец с двумя детьми. При пожаре мужчина получил ожог 40% поверхности тела и находится в реанимации. Четырехлетний мальчик не пострадал, однако, при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тело второго ребенка.

При осмотре места происшествия выяснилось, что предполагаемый очаг возгорания находился в комнате на диване. Таким образом предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с сигаретой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования будут изучены условия проживания малолетних детей в семье и дана оценка действиям органов опеки и попечительства и сотрудников полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.

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