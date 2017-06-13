Кандидаты от трех партий претендуют на кресло губернатора Томской области

13 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Максим Кузьмин

Избирательная комиссия Томской области получила документы от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» о выдвижении кандидатов на выборы губернатора региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные облизбиркома.

«Сегодня избирательную комиссию Томской области уведомили о выдвижении на должность губернатора Томской области Сергей Жвачкин („Единая Россия“), Наталья Барышникова (КПРФ) и Александр Ростовцев („Справедливая Россия“)», — говорится в сообщении.

Сергей Жвачкин в настоящее время занимает должность врио губернатора Томской области, Наталья Барышникова руководит фракцией КПРФ в областной думе, а Александр Ростовцев работает врачом-травматологом-ортопедом.

Выборы губернатора Томской области пройдут 10 сентября 2017 года.

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