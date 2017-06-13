18+
18+

Кандидаты от трех партий претендуют на кресло губернатора Томской области

Томские новости, Выборы, выборы губернатор врио губерантора едина Россия КПРФ ЛДПР Справедливая Россия Кандидаты от трех партий претендуют на кресло губернатора Томской области

Избирательная комиссия Томской области получила документы от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» о выдвижении кандидатов на выборы губернатора региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные облизбиркома.

«Сегодня избирательную комиссию Томской области уведомили о выдвижении на должность губернатора Томской области Сергей Жвачкин („Единая Россия“), Наталья Барышникова (КПРФ) и Александр Ростовцев („Справедливая Россия“)», — говорится в сообщении.

Сергей Жвачкин в настоящее время занимает должность врио губернатора Томской области, Наталья Барышникова руководит фракцией КПРФ в областной думе, а Александр Ростовцев работает врачом-травматологом-ортопедом.

Выборы губернатора Томской области пройдут 10 сентября 2017 года.

Тэги/темы: