Сотрудника «Томсклесхоза» подозревают в получении взяток на 4,5 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 13 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Мастер леса ОГАУ «Томсклесхоз» стал фигурантом уголовного дела о получении взяток в 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как выяснилось в ходе проверок, подозреваемый получил две крупные взятки от предпринимателей в 2016 и 2017 годах. Суммы составляли 1 млн 953 тыс. рублей и 2 млн 500 тыс. рублей. В обмен на деньги подозреваемый помогал предпринимателям при заключении и исполнении договоров купли-продажи леса в Тимирязевском лесничестве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере за действия, входящие в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя).

Сам обвиняемый не признал вину и находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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