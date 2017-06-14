В Томской области женщина разобрала автомобиль, чтобы его не арестовали за долги

14 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Жительница города Асино разобрала свой автомобиль на запчасти, чтобы избежать его ареста. Однако от выплаты долга ей уйти не удастся, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Должница занималась тем, что брала у знакомых взаймы деньги, но не возвращала их. Кроме того, уговорила некоторых стать поручителями при оформлении кредитов и также, по сути, поставила их перед необходимостью рассчитываться за ее займы. Позже поручители подали в суд. В отношении женщины ведется 4 исполнительных производства, а сам долг в общей сложности составляет 500 тыс. рублей.

Женщина опасалась, что ее автомобиль Peugeot 2007 года выпуска попадет под арест. Чтобы этого избежать женщина разобрала иномарку.

«И, действительно, поначалу все складывалось по ее плану: приставы вынуждены были наложить арест только на «металолом». Поскольку его стоимость не превышала 30 тыс. рублей, должница воспользовалась правом самостоятельной реализации и, по сути, выкупила разобранное авто», — говорится в сообщении.

Позже женщина вновь собрала авто. Узнав об этом приставы арестовали и изъяли машину. Должница подала иск в суд, однако тот вынес решение в пользу приставов. На данный момент авто готовят к оценке с последующей реализацией.

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