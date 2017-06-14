Вазоны с ампельной петунией появятся вдоль томских магистралей и в общественных местах

14 июня 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

В июне в Томске вдоль оживленных магистралей и в общественных пространствах установят вазоны с ампельной петунией. Всего в городе появится более 700 конструкций вертикального озеленения, сообщает пресс-служба мэрии.

Установка вазонов началась 6 июня – накануне Дня города подрядчики мэрии украсили цветами пр.Ленина в районе пл.Новособорной. Особенность вертикального озеленения в том, что вазоны крепятся к ограждениям, фонарным или специальным металлическим столбам.

Такие конструкции до конца июня появятся по пр.Мира, Кирова и Фрунзе, ул.Транспортной, в сквере на Белом озере, на площади перед ДНТ «Авангард», в Губернаторском квартале, а также на оживленных перекрестках города.

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