Довыборы в гордуму пройдут в Томске 10 сентября

14 июня 2017 / Партнерский материал

Дополнительные выборы депутатов в Думу города Томска состоятся 10 сентября. Об этом корреспонденту «Томского Обзора» рассказал председатель постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам Михаил Корнев после завершения 22-го собрания городской Думы.

В частности, осенью пройдут довыборы депутатов гордумы шестого созыва на четырех округах: Вузовском одномандатном избирательном округе № 2, Кировском одномандатном избирательном округе № 6, Белоозёрском одномандатном избирательном округе № 21 и Лесном одномандатном избирательном округе № 26.

Необходимость проведения дополнительных выборов обусловлена досрочным прекращением полномочий четырех городских депутатов. Владимир Резников, Иван Пушкарев и Дмитрий Лаптин избраны в Законодательную Думу Томской области; Александр Деев занял должность председателя комитета по лицензированию администрации Томской области. В соответствии со статьей 10 федерального закона N 67-ФЗ, в случае досрочного прекращения полномочий депутата по одномандатному избирательному округу, назначаются дополнительные выборы. При этом решение о проведении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее 80 дней до дня голосования.

По словам председателя Думы города Томска Сергея Панова, выделять дополнительные средства для проведения выборов не потребуется:

«Вопрос о финансировании довыборов мы рассмотрели еще на этапе формирования бюджета на 2017 год. Так что сумма — около 4,7 млн рублей — была заложена в проект на этапе планирования», — подчеркнул Сергей Панов.

Решение о дате проведения дополнительных выборов депутаты поддержали единогласно.

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