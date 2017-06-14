За счет федерального бюджета в Томске отремонтируют 30 километров дорог и тротуаров

14 июня 2017 / Партнерский материал / Фото: Роман Сусленко

На средства федерального бюджета в этом году в Томске будут отремонтированы 30 километров дорог и тротуаров. Об этом в своем традиционном спиче перед началом 22 собрания Думы города Томска сообщил председатель гордумы Сергей Панов.

По его словам, в 2017 году финансирование ремонта дорог в Томске увеличено почти вдвое — до 600 млн рублей. Благодаря усилиям городских и региональных властей удалось привлечь дополнительно 220 млн рублей из федерального бюджета, что позволит отремонтировать 30 километров городских дорог и тротуаров. Для сравнения — в прошлом году ремонт прошел лишь на 17 километрах дорожного покрытия.

Сергей Панов также отметил, что дорожные ремонтные работы неизбежно влекут за собой перекрытия городских улиц, и задача городских властей — минимизировать дискомфорт томичей:

«Сделать это, к сожалению, получается далеко не всегда. Необходимо не только регулярно оповещать горожан через СМИ и интернет-ресурсы о местах ведения работ. Крайне важным является и своевременная установка дорожных знаков и информационных плакатов со схемами объезда. Порой складывается впечатление, не только у меня, но у всех депутатов, с которыми мы обсуждали эту проблему, что сотрудники управления дорожной деятельности по городу не ездят и не знают, где проводятся работы. Необходимо взять за правило — без установки знаков и ограждений работы не начинать. Прошу мэра Томска взять этот вопрос под личный контроль».

Сергей Панов также напомнил, что летний период — время ремонта теплосетей, и предложил томичам сообщать о случаях задержки подачи горячей воды в Думу города Томска и городскую администрацию:

«Обращаюсь к администрации города с просьбой информировать Думу о всех случаях несвоевременного выхода из ремонтов и подключения домов к горячему водоснабжению. Томичи не должны страдать из-за плохой организации работ ответственных служб. Решая проблему своевременной подачи горячей воды, мы решаем и смежную важную задачу — ликвидацию раскопок и, соответственно, разгружаем улицы», — заключил спикер.

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